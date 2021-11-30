Экс-мэра Пятигорска Травнева приговорили к 3 годам колонии

Рассмотрение дела началось в апреле 2021 года и откладывалось 25 раз Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор в отношении бывшего мэр Пятигорска Льва Травнева. Мужчину приговорили к 3 годам колонии общего режима, а также лишили его права занимать управляющие должности на 3 года. Об этом сообщает корреспондент «КП-Ставрополь» из зала суда.

Заседание началось в 10:00, через полчаса в зал привели самого Травнева. После рассмотрения его дела 29 ноября бывший мэр города-курорта заявил, что рассчитывает на честный и справедливый приговор.

Юридический лица, которые осуществляли застройку незаконно выданных земель понесли административную ответственность по статье «Несоблюдение экологических требований» и должны заплатить штрафы от 20 тысяч. Прокуратура Пятигорска отменила все разрешения на строительство.

Суд признал показания свидетелей обоснованными и не противоречащими друг другу, а вот показания самого Травнева только частично правдивыми.

Сторона обвинения требует 7 лет тюремного заключения для бывшего мэра Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Эксперты, которые на стадии подписания оценивали, будут ли вредить объекты природе, заявляли, что вред будет минимальный. Однако одно из заключений признали недействительным, потому что у специалиста, рассматривающего проекты котлованов для АЗС, не было профильного образования.

Судья зачитывает характеристику Льва Травнева. Казаки и диаспоры считают его деятельным мэром и выразили свою поддержку: "Город превратился в курорт". Суд не нашел отягчающих обстоятельств в деле бывшего градоначальника, а вот смягчающие есть: у него дети и хорошие характеристики.

Один эпизод из четырех, который связан со строительством заправки, убрали - истек срок давности. Также Травнева оправдали по эпизоду со строительством ЖК на Первомайской в Пятигорске. На месте оранжереи появились многоквартирные дома. Но снесенная постройка была признана ветошью.

Транева обвиняли в четырех эпизодах превышения должностных полномочий. Следствие установило, что бывший мэр Пятигорска выдавал незаконные разрешения на строительство во второй зоне горно-санитарной охраны, навредив таким образом городу-курорту. По одному из эпизодов, связанному со строительством автозаправки в 2011 году, прокурором было предложено не назначать наказание, поскольку 5 сентября 2021 года истек срок давности преступления. За остальные преступления гособвинитель просил суд дать Травневу 7 лет лишения свободы с запретом занимать должности в госорганах в течение трех лет. Кроме того, в деле фигурирует гражданский иск на возмещение ущерба в 5,8 млн рублей, которые в случае удовлетворения положены администрации города-курорта.

Во время заседания сделали перерыв, Травнев вернулся в зал с вещами Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Защита была уверена, что Травнев не виновен. В последнем слове экс-мэр сказал, что все объекты, которые администрация разрешила возводить во время его управления, не запрещены для размещения во второй зоне горно-санитарной охраны. Их строительство шло с учетом всех действующих норм закона.

Следствие по делу Травнего началось в апреле 2020 года. Все это время экс-мэр пробыл в СИЗО. Но после вступления приговора в силу Травневу вычтут как минимум 2,5 года - один день в изоляторе зачтут за полтора дня в колонии. Адвокат бывшего градоначальника сообщил корреспонденту «КП-Ставрополь», что приговор скорее всего будет обжалован.

- Этот вопрос еще не решен окончательно, но скорее всего да, - сообщил защитник.

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