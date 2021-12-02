15 погибших, 36 пострадавших: исполнители теракта в Чечне пойдут под суд

Обвиняемым вменяют шесть статей Фото: Архив "КП"

Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против трех жителей Чечни. Их обвиняют в организации теракта в республике в 2005 году, передает прокурор ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

В июле 2005 года в селе Знаменское боевики припарковали "УАЗ" с телом мертвого мужчины, переодетого в военную форму Вооруженных Сил России. Чтобы привлечь внимание к транспорту, один из членов банды стал стрелять по машине из огнестрельного оружия. Когда к месту подъехали сотрудники правоохранительных органов, обвиняемые привели в действие взрывчатку, которая находилась внутри.

- В результате совершенных преступлений погибло 11 представителей власти, а также 4 гражданских лица, еще 10 представителей власти и 26 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, - сообщает Усачева.

Расследованием уголовного дела занималось ГСУ Следственного комитета России по СКФО. Им, кроме трех обвиняемых, удалось установить непосредственного организатора теракта и человека, который привел в действие бомбу. Они были уничтожены в ходе спецоперации. Известно, что руководитель банды возглавлял отряд, подчинявшийся террористам Доку Умарову и Шамилю Басаеву.

Выживших причастных к теракту в Знаменском обвиняют по статьям "Участие в устойчивой вооруженной группе", "Терроризм", "Убийство", "Покушение на убийство", "Незаконное хранение и перевозка взрывных устройств, совершённые организованной группой". Двум из них еще инкриминируют похищение человека - жителя станицы Новощедринская, тело которого было в "УАЗ" вместе со взрывчаткой. Ранее следователями сообщалось, что за такие преступления им грозит пожизненное заключение.

- В период следствия один обвиняемый содержался под стражей, двое других отбывали наказание в местах лишения свободы за другие преступления. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Южный военный окружной суд. Принимаются меры по изобличению иных членов банды, - сообщает Усачева.

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