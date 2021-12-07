Невероятный приговор: в Дагестане оправдали братьев, обвиненных в убийстве соседки

Преступление было совершено целых 10 лет назад Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Присяжные оправдали братьев, убивших, как заявляло следствие, пожилую женщину при ограблении в Каспийске. Ислама и Абдулу Абдурагимовых обвиняли в разбое с применением насилия (пункт «в» части 4 статьи 162 УК РФ) и убийстве (пункты «ж» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ). Абдулу помимо того еще и в вовлечении подростка в совершение тяжкого преступления.

Однако, как сказано в решении Верховного суда Дагестана, вердикт заседателей о невиновности обязал председательствующего судью объявить обоих оправданными. Это уже второй оправдательный приговор. Аналогичный был вынесен 6 ноября 2020 года - тоже на основании решения присяжных. Но тогда по апелляционному представлению приговор суда первой инстанции был отменен, и дело направили на новое судебное рассмотрение.

Судили же братьев по обвинению в убийстве соседки, совершенном еще в июне 2011 года. Как полагало следствие, Ислам и Абдула Абдурагимовы ночью 19 числа проникли в квартиру Патимат Мугадовой, чтобы украсть драгоценности и деньги. С собой взяли несовершеннолетнего - мальчик караулил снаружи. Женщина невовремя проснулась, и братья задушили ее металлической проволокой, которая была у них с собой. Из квартиры, указано в материалах СКР, преступники похитили 200 тысяч рублей. А тело пожилой соседки вынесли и бросили на свалке неподалеку.

Арестовали Абдурагимовых в феврале 2015 года. Через три года после этого их мать Аминат заявила, что ее дети невиновны и стали уже третьими по счету подозреваемыми в ограблении и убийстве Мугадовой. При этом в приговоре №1-64\2016 от 18 февраля 2016 года написано, что братья признались в краже 200 тысяч, а в феврале 2015-го дали признательные показания и в убийстве. Семья Абдурагимовых убеждала суд, что это неправда. Как узнала «Комсомольская правда в Ставрополе», присяжные оправдали обоих подсудимых, сочтя их непричастными к совершению преступления.

- Судебное заседание с обсуждением последствий вердикта состоится 9 декабря 2021 года, - говорится в сообщении на официальном сайте Верховного суда Дагестана.

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