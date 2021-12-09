Наказали мать школьника, плеснувшего кипяток в лицо девочки в Дагестане

Произошедшее сняла камера наблюдения

В октябре 2021 года в интернете появился видеоролик с камеры наружного наблюдения в Махачкале, где видно, как мальчик плеснул кипятком в лицо девочки.

Случай активно обсуждали в социальной сети, затем им заинтересовалась прокуратура Дагестана. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что стаканчик с горячей водой держал в руке 3-классник из МБОУ «СОШ №26». Кипяток младшеклассник набрал в кулере одного из магазинов в разовый пластмассовый стакан. После чего вышел на улицу и вылил на лицо одноклассницы, с которой повздорил. Последней вследствие этого были причинены повреждения в виде ожогов легкой степени.

- По результатам проведенной по поручению прокуратуры Советского районаг. Махачкалы проверки подразделением по делам несовершеннолетних районного отдела полиции в отношении матери школьника составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), - говорится на официальном сайте прокуратуры республики.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав назначила матери мальчика административное наказание. А совет по профилактике правонарушений учащихся школы №26 провел профилактическую работу с ребенком, навредившим сверстнице.