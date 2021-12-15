Альфонс со Ставрополья, сбежавший от 78-летней вдовы с миллионом, требует его оправдать

Эдуард К.

Краевой суд Ставрополья рассмотрел апелляционную жалобу по делу 29-летнего жителя Ессентуков Эдуарда К., он же "Иван Батищев" и "Эрик Карецкий". Мужчину обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере — он обманул пожилую землячку, которая, по его словам, всячески намекала на "тесные отношения".

Эдуард К.

ДВА ОДИНОЧЕСТВА

В декабре 2018 года в "Одноклассниках" к 78-летней Марье Ивановне* добавился в друзья пользователь "Иван Батищев". Без задней мысли она приняла заявку в друзья, и тут началось! Молодой человек сразу сказал, что ему нравится общение с женщинами постарше, они интереснее, следует из показаний женщины в суде. Она прониклась историями Ивана Батищева и стала ему помогать финансово.

Почему прониклась? Накануне у пенсионерки умерли муж и сын, и в общении она проговорилась, что осталась совсем одна. Такую же легенду выбрал и Батищев. Сказал, что близкие его не понимают и никто его не поддерживает. При этом он умолчал, что женат и имеет ребенка.

Первую встречу назначил Батищев. После нее он стал просить деньги на самые разные нужды.

— Все началось с небольшой суммы, через которую он "прощупал" пенсионерку. Затем потребности стали расти. Он заявил, что против него возбудили уголовное дело, и Мария Ивановна дала деньги на адвоката. Потом помогла купить машину. А когда он заявил, что попал в ДТП — дала на ремонт. И так далее, — рассказывал источник "КП-Ставрополь" в суде.

Эдуард К.

В общей сложности, мужчина вытащил из пенсионерки больше миллиона рублей. Последние 100 тысяч рублей Марья Ивановна брала в кредит. Единственный доход женщины — это пенсия и торговая точка. Ранее она работала в банке. Основная часть спущенного — это все ее накопления и сбережения покойного супруга.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУЖБА

Когда Марья Ивановна осталась без гроша, мужчина исчез. По словам пенсионерки, деньги она давала взаймы под честное слово. Сам Иван Батищев подтверждает, что собирался все вернуть. И стороны даже написали расписку.

— Пенсионерка узнала, что Иван Батищев — это ненастоящее имя. Это стало поводом для оформления расписки. Но дело в том, что мужчина выдумал себе новое имя — Эрик Карецкий. По нему и была написана расписка. При оформлении документа обвиняемый не взял паспорт. Якобы его документы были в его родном селе, до которого далеко ехать. Благодаря этому новую аферу и провернули.

Эдуарда (так в действительности звали мужчину — Прим.) задержали. Альфонсу вменяли мошенничество в особо крупном размере. В суде обвиняемый сказал, что Марья Ивановна всячески намекала ему на любовь. И что он даже чуть не переспал с ней. Пенсионерка якобы даже купила билеты в Турцию для совместного путешествия, но из-за фальшивых данных в "Одноклассниках" поездку отменили. Даже после таких показаний он продолжал уверять, что намеревался отдать долг. Но только один — взятые на машину 300 тысяч рублей. Но как бы он это сделал при месячной зарплате в 15-30 тысяч рублей, не пояснил.

"ПЕНСИОНЕРКА НЕЗДОРОВА"

Ессентукский городской суд приговорил Эдуарда К. к трем годам общего режима. Обвиняемый не согласился с таким приговором и через адвоката оспорил решение. В своей жалобе юрист уверял, что обвинение строится только на показаниях потерпевшей, которая в суде якобы признала, что "психически нездорова, принимает психотропы и состоит на учете в психоневрологическом диспансере". И указывал, что остальные факты займа не доказаны. Защита требовала оправдать обвиняемого.

Краевой суд, однако, не удовлетворил требования защиты. И оставил приговор без изменений. После такого решения наказание автоматически вступило в силу, и Эдуарда отправили в колонию.

КСТАТИ

Это уже второй срок для Эдуарда. Еще в 2014 году на рассвете он сбежал от любовницы с ноутбуком, который продал за 13 тысяч рублей. Источник "КП-Ставрополь" в суде сообщил, что тогда его приговорили к 1,5 годам исправительных работ.

На свободе у мужчины остаются беременная жена, ребенок, многотысячные долги. И фейковая страница в "Одноклассниках", где уже нет фотографий, но остаются четыре друга - женщины старше 40 лет.

*имя изменено

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