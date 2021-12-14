На Ставрополье после прорыва газа из-под земли прорвало пламя размером с многоэтажку

Фото с места ЧП

В Ставропольском крае после прорыва газопровода случилось факельное возгорание, высота которого больше многоэтажного дома. Это видно по кадрам, опубликованным региональным управлением МЧС России.

Инцидент произошел в Кочубеевском районе, между поселками Усть-Невинский и Беломечетский. Прорыв трубы оценили в пять метров, из отверстия идет огромное пламя. Но несмотря на видимый масштаб, пострадавших или погибших нет, угрозы населенным пунктам - тоже. На место выехал наряд из 21 пожарного и восьми единиц техники.

Вскоре подачу газа прекратили. Без газа остаются 18 населенных пунктов Кочубеевского района.

- Возобновить подачу можно будет только после завершения восстановительных работ. Газовики уже на месте. Они постараются провести ремонт максимально быстро, - написал Владимир Владимиров в соцсетях.

Фото с места ЧП: УМЧС по СК

На место происшествия выехали генерал-лейтенант Владимир Кий, губернатор Владимир Владимиров и прокурор Ставропольского края Александр Лоренц. По этому факту ведомство будет проводить проверку.

- По данному факту прокуратурой Ставропольского края организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.