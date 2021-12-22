В Ставрополе «Селедка под шубой» за год подорожала почти на 18%

Любимый салат россиян вырос в цене. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Без «Селедки под шубой» не обходится ни одно застолье. Эксперты посчитали, что в этом году один из традиционных новогодних салатов в среднем по России обойдется на 16 процентов дороже (453 рубля за пять порций). «КП-Ставрополь» выяснила, что жителям нашего региона придется заплатить за любимое блюдо еще больше.

В своих подсчетах мы ориентировались на следующие пропорции: по полкило картофеля, моркови, свеклы и сельди, четыре куриных яйца, 100 граммов репчатого лука, 250 граммов майонеза (средняя пачка).

Так, согласно реестру цен на продукты, предоставленного комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, стоимость ингредиентов «Селедки под шубой» к новогоднему столу в 2021 году составляет:

0,5 кг картофеля - 24 руб. 50 коп. (49 руб./кг.)

0,5 кг моркови - 19 руб. 50 коп. (39 руб./кг.)

0,5 кг свеклы - 18 руб. 00 коп. (36 руб/кг)

4 яйца - 34 руб. 00 коп. (85 руб/10 шт.)

100 гр лука репчатого - 2 руб. 90 коп. (29 руб./кг.)

0,5 кг сельди - 82 руб. 50 коп. (165 руб./кг.)

250 гр майонеза - 55 руб. 90 коп.

Итого: 237 руб. 30 коп. (+17,6% по сравнению с 2020 годом).

В прошлом году «Селедку под шубой» можно было приготовить на 41 руб. 40 коп. дешевле. Затраты на праздничный салат в декабре 2020 составляли 195 руб. 50 коп.

Ранее «КП-Ставрополь» разбиралась, почему и на другие товары в крае бешено растут цены.

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