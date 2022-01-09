На Ставрополье первая рабочая неделя года начнется с плюсовой температуры

Теплую погоду обещают синоптики в первый рабочий день нового года. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье первая рабочая неделя наступившего нового 2022 года начнется с плюсовой температуры, дождя и ветра.

Так, по данным Ставропольского гидрометцентра, в понедельник 10 января днем в крае ожидается до 9 градусов выше нуля, местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду, при порывах до 11 – 14 метров в секунду.

В краевой столице столбики термометров поднимутся максимально до отметки в 8 градусов выше нуля, существенных осадков не ожидается. Ветер 8 – 10 метров в секунду. Ночью температура опустится до 3 градусов тепла, возможен дождь.

Во вторник в крае прогнозируется до плюс 9 градусов, местами дождь. В Ставрополе тоже возможен дождь, а воздух в дневное время прогреется до 8 градусов тепла.

К завершению рабочей недели ожидается существенное похолодание. В четверг прогнозируются морозы до минус 7 градусов и без осадков. Снег в краевом центре пойдет в субботу, 15 января.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщала, что с 8 января в регионе резко ухудшится погода.