Защита Абдулатипова обжаловала его арест

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-02T11:48:22+03:00

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Защита подозреваемого в коррупции депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдуллатипова обжаловала его арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Мирзахана Гасанова.

В судебном процессе об аресте чиновника главным аргументом стороны защиты было то, что на свободе Абдулатипов может «повлиять на ход следствия, а также оказать давление на свидетелей». Однако с этим аргументом категорически не согласна сторона защиты. Адвокаты считают, что до предъявления обвинений и во время следствия чиновник не обязан находиться в СИЗО.

Напомним, что 26 сентября сотрудники ФСБ задержали брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаба, а спустя два дня Советский суд Махачкалы арестовал депутата на 10 суток с опцией продления ареста на 2 месяца. По информации источников «Комсомольской правды», высокопоставленного чиновника подозревают в участии в преступной группировке.

Банда коррупционеров управляла бюро медико-социальной экспертизы, выдавая липовые свидетельства об инвалидности. Следователи подозревают, что место главы казённого фонда для арестованного Магомеда Махачева, являвшегося главой группировки, было куплено лично Абдулатиповым.