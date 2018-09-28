Махачкалинский суд арестовал брата Рамазана Абдулатипова

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-28T14:59:20+03:00

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Советский районный суд Махачкалы арестовал родного брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова на 10 дней с опцией продления срока до 26 октября. Следствие считает, что Раджаб, будучи депутатом народного собрания республики, купил коррупционеру Магомеду Махачеву место во главе регионального бюро медико-социальной экспертизы.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что следствие считает высокопоставленного чиновника причастным к работе преступной группировки Магомеда Махачева. Предполагается, что руководство бюро медико-социальной экспертизы наладило торговлю справками об инвалидности на разные сроки. Это нанесло существенный ущерб казне республики, из которой фальшивые калеки получали ежемесячные дотации. Таким образом местные жители пытались обеспечить себе пассивный доход и безбедную жизнь. В результате деятельности преступного сообщества в Дагестане появились целые деревни инвалидов.

По сведениям источника «Комсомольской правды на Северном Кавказе» в силовых структурах республики, Раджаб Абдулатипов не только лоббировал назначение Махачева на высокий пост, но и заплатил за это взятку в размере 70 миллионов рублей.

В ходе судебного заседания брат бывшего главы Дагестана свою вину не признал, подчеркнув, что для него обвинение стало «совершенно новой информацией», и с преступной схемой он знаком не был.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/670898" frameborder="0"></iframe> Раджаб Абдулатипов отрицает причастность к преступной группировке.Видео: следственное управление СКР по Дагестану

Несмотря на это, Советский районный суд арестовал чиновника на 10 дней. Если за это время ему будут предъявлены официальные обвинения, то срок ареста увеличится до двух месяцев, то есть до 26 ноября.

Напомним, что Раджаб Абдулатипов был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ 26 сентября.

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Появились фото и видео обыска в роскошном особняке Раджаба Абдулатипова (подробности, фото, видео).

Следствие: брат Абдулатипова за 70 млн купил Магомеду Махачеву место главы медико-социальной экспертизы

Сейчас оба высокопоставленных чиновника задержаны и находятся под следствием (подробности).