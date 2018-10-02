2018-10-02T14:51:18+03:00
Общество

Невинномысские школьники окончили Осеннюю олимпиадную школу Фонда Андрея Мельниченко

Центр детского научного и инженерно-технического творчества из города химиков в «Сириусе» представляли 7 учеников и 3 преподавателя
Поделиться:
Ребята из Невинномысска показали высокий уровень подготовкиРебята из Невинномысска показали высокий уровень подготовки
Изменить размер текста:

В образовательном центре «Сириус» в Сочи завершилась Осенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко, в которой приняли участие воспитанники центров детского научного и инженерно-технического творчества, созданных Фондом в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК».

На протяжении 10 дней школьники из Барнаула и Бийска, Кемерово и Киселевска, Ленинска-Кузнецкого и Невинномысска, Новомосковска и Рубцовска интенсивно занимались с олимпиадными тренерами и преподавателями МГУ имени М. В. Ломоносова, Московского физико-технического университета (МФТИ), учеными из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), готовясь к будущим олимпиадам по химии и физике. Ребят ждали практикумы и эксперименты, лекции и мастер-классы, которые входили в ежедневную образовательную программу.

Невинномысский Центр детского научного и инженерно-технического творчества в «Сириусе» представляли 7 учеников и 3 преподавателя. Все ребята показали на итоговой олимпиаде высокий уровень подготовки, а Кирилл Романов и Кирилл Пашин стали лучшими в своих классах.

Некоторые из преподавателей завершившейся Осенней образовательной школы Фонда Андрея Мельниченко - сами бывшие олимпиадники. Общение с ними позволило не только углубить знания по химии и физике, но и получить уникальные советы и рекомендации. Такой опыт особенно ценен, ведь преподаватели, прошедшие через олимпиады в качестве их участников, не понаслышке знают, что значит участвовать в них, как следует готовиться к каждому испытанию, каким образом можно настроиться на успешную работу в условиях напряженного турнира и победить в нем.

По приглашению руководства Фонда перед воспитанниками центров детского научного и инженерно-технического творчества также выступили член-корреспондент РАН, декан химического факультета МГУ Степан Калмыков и доктор химических наук, профессор кафедры химической энзимологии МГУ Александр Гладилин. Состоявшийся научный контакт двух поколений был продуктивным и непринужденным.

Не только интересные занятия и увлекательные эксперименты ждали участников Осенней олимпиадной школы Фонда Андрея Мельниченко. Не менее впечатляющими для ребят оказались экскурсии. Поездка на канатной дороге в Красной поляне и посещение скайпарка с его парящими мостами и возвышающимися над горами смотровыми площадками, знакомство с Сочи и олимпийскими объектами - все это поразило воображение детей, а также стало своего рода символом покоренных вершин и головокружительных открытий, которые можно совершить благодаря упорному труду и ответственному отношению к делу.

Именно такой будет работа участников Осенней олимпиадной школы Фонда Андрея Мельниченко по возвращении домой. В центрах детского научного и инженерно-технического творчества, созданных Фондом в ряде регионов России, начинается новый учебный год, и у одаренных школьников вновь появится возможность углубить свои знания в сфере естественных наук, реализовать себя и свои идеи.

Наша справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко - первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах. В 2017 - 2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2000 школьников 5 - 11-х классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ингушетию вернулись из Сирии более 300 военных
В Махачкале корова с лестницей на голове разбила десятки машин - видео
Дорога через Буйнакский перевал в Дагестане перекрыта из-за КТО
Жительница Ставрополья заказала киллеру убийство соседей, сверливших стены
Защита Абдулатипова обжаловала его арест
Ессентукский парк спецтранспорта принял первую партию коммунальной техники
На Ставрополье директор продала трактор сельской школы, чтобы погасить долги
Через семь лет федерального розыска в Москве поймали ставропольского мошенника
8 махачкалинских чиновников пойманы на сокрытии доходов
В Ставрополе студент спровоцировал автоаварию с тремя пострадавшими
На Ставрополье цистерна спровоцировала тройное ДТП на автозаправке
В Ставропольском крае неадекватный водитель попытался скрыться от полиции
На Ставрополье выбрали нового главу Шпаковского района
Жительница Ставрополья покусала полицейского за палёную водку
После смертельной аварии девушке из Северной Осетии нужна донорская кровь
В КБР «Нива» врезалась в BMW: один человек погиб, шестеро пострадали
На Ставрополье бизнесмен и руководство колонии «распилили» 4,5 млн
В ставропольском магазине рецидивист напал с ножом на продавца - видео
Деревянная балка упала на 8-летнюю девочку в ставропольском Драмтеатре
Суд начнёт рассмотрение дела бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева
В Ессентуках стартовал конкурс «Я люблю тебя, бабушка!»
В Дагестане футбольный рефери забил мяч и засчитал гол
Студент устроил в Ставрополе ДТП с пятью пострадавшиими
Дагестан оказался главным регионом России по числу сторонников ЗОЖ