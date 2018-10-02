Невинномысские школьники окончили Осеннюю олимпиадную школу Фонда Андрея Мельниченко

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-02T14:51:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В образовательном центре «Сириус» в Сочи завершилась Осенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко, в которой приняли участие воспитанники центров детского научного и инженерно-технического творчества, созданных Фондом в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК».

На протяжении 10 дней школьники из Барнаула и Бийска, Кемерово и Киселевска, Ленинска-Кузнецкого и Невинномысска, Новомосковска и Рубцовска интенсивно занимались с олимпиадными тренерами и преподавателями МГУ имени М. В. Ломоносова, Московского физико-технического университета (МФТИ), учеными из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), готовясь к будущим олимпиадам по химии и физике. Ребят ждали практикумы и эксперименты, лекции и мастер-классы, которые входили в ежедневную образовательную программу.

Невинномысский Центр детского научного и инженерно-технического творчества в «Сириусе» представляли 7 учеников и 3 преподавателя. Все ребята показали на итоговой олимпиаде высокий уровень подготовки, а Кирилл Романов и Кирилл Пашин стали лучшими в своих классах.

Некоторые из преподавателей завершившейся Осенней образовательной школы Фонда Андрея Мельниченко - сами бывшие олимпиадники. Общение с ними позволило не только углубить знания по химии и физике, но и получить уникальные советы и рекомендации. Такой опыт особенно ценен, ведь преподаватели, прошедшие через олимпиады в качестве их участников, не понаслышке знают, что значит участвовать в них, как следует готовиться к каждому испытанию, каким образом можно настроиться на успешную работу в условиях напряженного турнира и победить в нем.

По приглашению руководства Фонда перед воспитанниками центров детского научного и инженерно-технического творчества также выступили член-корреспондент РАН, декан химического факультета МГУ Степан Калмыков и доктор химических наук, профессор кафедры химической энзимологии МГУ Александр Гладилин. Состоявшийся научный контакт двух поколений был продуктивным и непринужденным.

Не только интересные занятия и увлекательные эксперименты ждали участников Осенней олимпиадной школы Фонда Андрея Мельниченко. Не менее впечатляющими для ребят оказались экскурсии. Поездка на канатной дороге в Красной поляне и посещение скайпарка с его парящими мостами и возвышающимися над горами смотровыми площадками, знакомство с Сочи и олимпийскими объектами - все это поразило воображение детей, а также стало своего рода символом покоренных вершин и головокружительных открытий, которые можно совершить благодаря упорному труду и ответственному отношению к делу.

Именно такой будет работа участников Осенней олимпиадной школы Фонда Андрея Мельниченко по возвращении домой. В центрах детского научного и инженерно-технического творчества, созданных Фондом в ряде регионов России, начинается новый учебный год, и у одаренных школьников вновь появится возможность углубить свои знания в сфере естественных наук, реализовать себя и свои идеи.

Наша справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко - первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах. В 2017 - 2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2000 школьников 5 - 11-х классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.