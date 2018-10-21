В правительстве Северной Осетии опровергли угрозу взрыва на заводе "Электроцинк"

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-21T11:43:25+03:00

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Вячеслав Битаров находится на месте пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе главы Республики, на данный момент тушением огня занимаются 146 спасателей на 42 единицах техники.

В правительстве отметили, что угрозы взрыва нет.

Напомним, пламя вспыхнуло в четвертом часу утра в цеху электролиза цинка. Все ночные работники были экстренно эвакуированы из здания. Приехавшие на место возгорания пожарные приступили к тушению. Однако огонь был настолько сильным, что один спасатель погиб и двое оказались в больнице.

Сейчас местные жители жалуются, что из-за дыма стало очень тяжело дышать. Многие горожане боятся, что в результате пожара произойдет экологическая катастрофа.