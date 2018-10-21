2018-10-21T11:43:25+03:00
Происшествия

В правительстве Северной Осетии опровергли угрозу взрыва на заводе "Электроцинк"

Вячеслав Битаров прибыл на место пожара
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вячеслав Битаров находится на месте пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе главы Республики, на данный момент тушением огня занимаются 146 спасателей на 42 единицах техники.

В правительстве отметили, что угрозы взрыва нет.

Напомним, пламя вспыхнуло в четвертом часу утра в цеху электролиза цинка. Все ночные работники были экстренно эвакуированы из здания. Приехавшие на место возгорания пожарные приступили к тушению. Однако огонь был настолько сильным, что один спасатель погиб и двое оказались в больнице.

Сейчас местные жители жалуются, что из-за дыма стало очень тяжело дышать. Многие горожане боятся, что в результате пожара произойдет экологическая катастрофа.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Северная Осетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вячеслав Битаров распорядился оказать помощь семье погибшего на пожаре сотрудника МЧС
Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе локализован
В Ставрополе 25 октября завоют сирены
В МЧС Северной Осетии подтвердили частичное обрушение завода "Электроцинк" из-за пожара
СК проводит проверку по факту пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе
В КЧР парень ударил брата ножом
В Ставрополе хотят построить завод по переработке хлопка
В Карачаево-Черкесии опрокинулся внедорожник: водитель погиб, пассажир из Кисловодска в реанимации
В Ставрополе пройдет учебная тревога с сиренами
Двое из пяти тяжело отравившихся на Ставрополье школьников пошли на поправку
В Невинномысске накрыли наркопритон
В Кабардино-Балкарии полицейские наши сумку с гранатой и патронами к боевому оружию
В Ингушетии нашли тайник с оружием убитого в 2017 году бандита
В Дагестане прокуратура требует завести дела на родителей детей-наркоманов
В Дагестане посадили начальника отделения дознания за вымогательство
После трагедии в Керчи на Ставрополье пройдет большая прокурорская проверка
В Ессентуках выбрали место для строительства корейской клиники
Ставрополец убил друга одним ударом кулака
В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело на полицейского Центра "Э", сбившего насмерть пешехода
На Ставрополье возбудили уголовное дело после отравления детей лекарствами в школе
Житель Нальчика попал под поезд и выжил
В детском центре Махачкалы зафиксировали вспышку кори
Конференция психиатров в Ставрополе: как распознать психически нездорового подростка
В Дагестане директор госкомпании, выписал себе миллион премиями
В Пятигорске управленцы СКФО защитили проекты регионального развития
Конституционный суд Ингушетии проверит законность соглашения о границах с Чечнёй
В Кисловодске следователи начали проверку из-за нападений бродячих собак в центре города