2018-10-30T15:40:29+03:00
Общество

В Ессентуках впервые выступит знаменитый «Штраус-оркестр»

Концерт венских музыкантов состоится в городе-курорте в День народного единства
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Дирижировать оркестром будет маэстро Андраш ДэакДирижировать оркестром будет маэстро Андраш Дэак
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Венский филармонический «Штраус-оркестр» - жемчужина венского музыкального мира и вечный хранитель венской музыкальной традиции. В его основном репертуаре - Гайдн, Брамс, Моцарт и оба Штрауса, отец и сын. Продвижение венского музыкального наследия за пределы Австрии оркестр считает своей главной задачей и выполняет ее на высочайшем уровне, удивляя зрителей оригинальной интерпретацией известных композиций. Впервые «Штраус-оркестр» выступит в Ессентуках. Осенний концерт венского коллектива состоится 4 ноября.

В состав Венского филармонического «Штраус-оркестра» входят не только австрийские музыканты, но и лучшие мастера исполнительского искусства из других стран. Дирижировать оркестром будет маэстро Андраш Дэак. Он родился в Будапеште, где учился игре на фортепиано и композиторскому искусству в профессиональной музыкальной средней школе им. Б. Барток, после чего окончил Академию музыки им. Ф. Листа в Будапеште у известных венгерских и зарубежных профессоров, включая Эрвина Лукаса, Франко Феррара и Петера Этвеша.

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