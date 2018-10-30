В Ессентуках впервые выступит знаменитый «Штраус-оркестр»

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-30T15:40:29+03:00

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Венский филармонический «Штраус-оркестр» - жемчужина венского музыкального мира и вечный хранитель венской музыкальной традиции. В его основном репертуаре - Гайдн, Брамс, Моцарт и оба Штрауса, отец и сын. Продвижение венского музыкального наследия за пределы Австрии оркестр считает своей главной задачей и выполняет ее на высочайшем уровне, удивляя зрителей оригинальной интерпретацией известных композиций. Впервые «Штраус-оркестр» выступит в Ессентуках. Осенний концерт венского коллектива состоится 4 ноября.

В состав Венского филармонического «Штраус-оркестра» входят не только австрийские музыканты, но и лучшие мастера исполнительского искусства из других стран. Дирижировать оркестром будет маэстро Андраш Дэак. Он родился в Будапеште, где учился игре на фортепиано и композиторскому искусству в профессиональной музыкальной средней школе им. Б. Барток, после чего окончил Академию музыки им. Ф. Листа в Будапеште у известных венгерских и зарубежных профессоров, включая Эрвина Лукаса, Франко Феррара и Петера Этвеша.