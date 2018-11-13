2018-11-13T16:10:14+03:00
Общество

«Терпсихора России» соберет в Ессентуках 2 тысячи танцоров со всей страны

Всероссийский фестиваль-конкурс пройдет под девизом «Ритмы танца в ритме жизни»
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В Ессентукский ДК танцоры съедутся уже в 14-й раз. Это конкурс с очень широкой географией. Ежегодно в нем принимают участие юные дарования из различных уголков страны, число которых постоянно растет.

Завсегдатаи «Терпсихоры России» - представители Ставропольского, Краснодарского краев, республик Северная Осетия - Алания, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Астраханской, Костромской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Южной Осетии (ансамбль «Амонд»).

В прошлом году в фестивале приняли участие более 1500 участников, а уже в этом году ожидается около 1800 участников. Конкурс проводится между хореографическими коллективами классического, народного, современно-эстрадного, современно-бального и кавказского танцев.

Победители конкурса награждаются кубками, призами и подарками, им присваиваются в соответствии с протоколами жюри в каждом стиле номинации, в каждой возрастной группе звания дипломантов I, II, III степени, лауреатов I, II, III степени, Гран-при. Кроме того, все участники конкурса награждаются дипломами за участие.

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