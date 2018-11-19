В Ессентуках экологи-детсадовцы организовали выставку

СЕГОДНЯ 17:03 2018-11-19T17:05:00+03:00

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Всю осень ребята с родителями и воспитателями готовились к выставке. В тематически оформленном зале собрались участники: юные экологи детского сада, педагоги, родители воспитанников.

Почти 60 семей представили поделки на конкурс - экспонаты выставки были выполнены из различного материала: связанные из ниток, сшитые из ткани, изготовленные из природного материала, бумаги, фанеры, образы, собранные в лесные этюды и композиции. Дети с родителями, в сопровождении экологов, рассматривали все поделки, выбирали понравившихся эколят и голосовали, опуская осенний листочек с номером работы в импровизированную урну.

Тем временем в «Доброй мастерской» малыши изготовили первые кормушки для птиц, которые развесили по пути домой. Победители получили дипломы, призы и фото на память, все ребята - дипломы участников. Теперь сказочные эколята будут жить в каждой группе в природных уголках и сопровождать ребят в играх, прогулках, занятиях.