2018-11-19T17:05:00+03:00
Общество

В Ессентуках экологи-детсадовцы организовали выставку

В рамках акции «Зеленая планета» в детском саду № 14 «Сказка» прошел конкурс поделок «Эколята - защитники природы»
Поделиться:
Юные экологи и их воспитатели из детсада "Сказка" ЕссентуковЮные экологи и их воспитатели из детсада "Сказка" Ессентуков
Изменить размер текста:

Всю осень ребята с родителями и воспитателями готовились к выставке. В тематически оформленном зале собрались участники: юные экологи детского сада, педагоги, родители воспитанников.

Почти 60 семей представили поделки на конкурс - экспонаты выставки были выполнены из различного материала: связанные из ниток, сшитые из ткани, изготовленные из природного материала, бумаги, фанеры, образы, собранные в лесные этюды и композиции. Дети с родителями, в сопровождении экологов, рассматривали все поделки, выбирали понравившихся эколят и голосовали, опуская осенний листочек с номером работы в импровизированную урну.

Тем временем в «Доброй мастерской» малыши изготовили первые кормушки для птиц, которые развесили по пути домой. Победители получили дипломы, призы и фото на память, все ребята - дипломы участников. Теперь сказочные эколята будут жить в каждой группе в природных уголках и сопровождать ребят в играх, прогулках, занятиях.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Каждый пятый автобус на Ставрополье работает с нарушениями
На Ставрополье врачи торговали инвалидностью
Ставрополец наказан за нацистское приветствие у памятника погибшим советским воинам
Ессентукские «моржи» открывают сезон
На Ставрополье снизился уровень суицидов
Ставрополец 10 лет держал в тайне убийство друга
Энергетики «Дагестанской сетевой компании» оперативно отреагировали на камнепад в горных районах республики
На границе Грузии и России застряли 450 грузовиков
В Чечне подросток умер после двух вызовов "Скорой помощи"
В Северной Осетии бухгалтер лицея подозревается в краже миллиона
Ставрополец продал машину, взятую в рассрочку у друга
В Невинномысске провели турнир ММА
После убийства росгвардеца в Махачкале СК завел дело
После самоподрыва в Чечне завели уголовное дело
В Кабардино-Балкарии при аварии с "КамАЗом" погибли три человека
Ставрополец сгорел вместе с домом
Экс-министру здравоохранения Дагестана продлили срок ареста
В Ингушетии виновника смертельного ДТП склонили к явке с повинной
Родители 5-летней ставропольчанки просят спасти дочь от комы
Два сотрудника автозаправки в Махачкале задохнулись угарным газом
Четыре человека пострадали в аварии с «КамАЗом» в Кабардино-Балкарии
Житель Махачкалы ответит за чемодан с наркотиками
На Ставрополье осудили предпринимателя, чья халатность привела к смерти 8-летней девочки
В Кабардино-Балкарии выяснили причину взрыва с тремя пострадавшими