Детсадовцы Ессентуков играют по законам физики

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-01T12:02:17+03:00

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«Сказочные лабиринты игры» - техника, разработанная инженером-физиком, теперь заработала и в детском саду № 10 «Ивушка». Такие развивающие игры, как «Складушки», «Цветовые часы», «Геоконт», «Игровой квадрат» - результат долгой работы Вячеслава Воскобовича.

Руководство и воспитатели «Ивушки» в поисках современной формы взаимодействия со своими воспитанниками пришли именно к программам этого автора. После курса обучения «Сказочным лабиринтам игры» в Санкт-Петербурге и тьюторской сертификации педагогов в Ессентуки приехал и сам автор известных методик. В игры через сказку сначала погрузили взрослых. Участники семинара изучали особенности развивающих игр с их многофункциональностью и вариативностью.

В дальнейшем игры пригодились в решении задач пяти образовательных областей ФГОС. На практике сотрудники детского сада № 10 освоили многофункциональные конструкторы, предметно-универсальные средства: «Коврограф Ларчик», игровой графический тренажер «Игровизор», предметно-развивающую среду «Фиолетовый лес». Помимо занимательных уроков с создателем детских программ, ессентукские детсадовцы получили «умные» подарки - новые развивающие игры.

Сейчас в кабинете «Школа развития» полным ходом идет комплектование познавательной игровой среды, которая поможет детям от 3 до 7 лет познавать мир весело и непринужденно.

ИСТОЧНИК KP.RU