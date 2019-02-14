Педагоги из Невинномысска побывали на Всероссийском съезде учителей химии

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-14T13:05:00+03:00

Мероприятие, в котором приняла участие делегация Центра детского научного и инженерно-технического творчества, прошло в МГУ

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Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии состоялся 5 - 7 февраля в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

Как отметил ректор МГУ, академик РАН В. А. Садовничий, такие встречи университетских ученых и представителей образовательного сообщества - «…важный инструмент взаимодействия с нашими коллегами на всех уровнях». Ректор МГУ рассказал участникам о программе «МГУ - школе», проектах «Университетские субботы» для учащихся и «Университетские среды» для учителей. В их рамках проводятся мастер-классы, лекции, экскурсии и практикумы.

В. А. Садовничий также поделился опытом работы с талантливой молодежью: ежегодно до трети общего числа поступающих в Московский университет - победители и призеры олимпиад. В частности, в 2018 году из 223 бюджетных мест на 1-м курсе химфака МГУ 71 получили победители и призеры олимпиад 1-го уровня.

Важность Всероссийского съезда учителей и преподавателей химии подтвердили и другие организаторы. Помимо МГУ, в организации съезда участвовала Ассоциация учителей и преподавателей химии при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российской академии наук, Российской академии образования, Российского союза химиков, издательства «Просвещение», корпорации «Российский учебник» и Российского химического общества имени Д. И. Менделеева.

Фонд Андрея Мельниченко, созданный по инициативе основного бенефициара - гиганта химической промышленности «ЕвроХим», целенаправленно поддерживает химическое образование в России.

- Знание химии необходимо каждому человеку, - подчеркнул исполнительный директор Фонда А. М. Чередник. - Поэтому помимо поддержки талантливых юных химиков за счет создания профильных химических классов и активного участия в организации Менделеевской олимпиады, например, мы в сотрудничестве с химическим факультетом МГУ серьезно работаем с учителями. Ведь каждый грамотно подготовленный преподаватель – это сотни хорошо обученных детей.

Участие делегации из Невинномысска во Всероссийском съезде учителей и преподавателей химии оказалось возможным благодаря поддержке Фонда Андрея Мельниченко, компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК.

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ИСТОЧНИК KP.RU