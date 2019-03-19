Дилер SKODA в Минводах предлагает клиентам комплекс услуг

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-19T17:17:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Где лучше приобрести автомобиль в Ставропольском крае? Сегодня об этом задумывается каждый, кто решился на покупку железного коня. Ведь мало найти подходящую марку и модель авто, дальновиднее сразу позаботиться и том, где будет проходить его обслуживание. Вариантов немало, один из них - «СтрелаАвто», официальный дилер марки ŠKODA в Минеральных Водах.

Светлый салон, выполненный в соответствии с едиными стандартами чешской марки, будет радовать вас с первой минуты пребывания. Демонстрационный зал позволяет представить полный модельный ряд марки ŠKODA. Для удобства гостей в дилерском центре ŠKODA «СтрелаАвто» предусмотрена стоянка, комфортабельная клиентская зона и кафе. Каждого гостя здесь согреют, предложив чашечку кофе или чая на выбор. В демонстрационном зале представлены успешно-реализуемые модели ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA RAPID, ŠKODA SUPERB и семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ.

Центр имеет самое современное оснащение для проведения технического обслуживания, диагностики, всех видов работ по ремонту двигателей, электрики и ходовой части, а также установки дополнительного оборудования. Сервисная зона площадью 600 м2 оборудована пятью постами для ремонтных работ. Работает линия прямой приёмки, которая позволяет клиенту лично пообщаться с мастером-приёмщиком.

Команда специалистов центра постоянно повышает свой профессиональный уровень, подтверждая квалификацию на соответствие мировым стандартам марки ŠKODA. Это говорит о слаженной работе целеустремленной и сплоченной команды, которой российское руководство ŠKODA всецело доверяет. Помимо продажи и обслуживания моделей чешской марки, «СтрелаАвто» предоставляет страхование и приобретение автомобилей в кредит, лизинг, а также по программе обмена автомобиля. Причем услугой кредитования могут воспользоваться как жители Ставрополья, так приезжие клиенты из республик Северного Кавказа. Посетители дилерского центра смогут воспользоваться специальными корпоративными предложениями.

Ко всему прочему, центр стал точкой продажи оригинальных запасных частей, дополнительного оборудования и аксессуаров к автомобилю марки ŠKODA. Сегодня менеджеры могут предложить любому желающему подходящий автомобиль с привлекательным соотношением цена-качество. Учитывая, что ŠKODA - автопроизводитель с мировым именем, уровень продаж которого на протяжении последних 25 лет не прекращает расти, он вызывает полное доверие.

На сегодняшний день дилерская сеть в России имеет большой охват на всей территории страны и насчитывает 121 точку продажи в 74 городах РФ. Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, компания не стоит на месте и продолжает расширять свою географию, прикладывая максимум усилий к тому, чтобы сделать автомобили доступными для большинства потенциальных клиентов.

Наш адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ, здание 1, строение 1, тел. (87922) 6-53-53.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU