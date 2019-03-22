Арест для сенатора Арашукова просят продлить
На рассмотрение суда Москвы из следственных органов поступило обращение с продлением срока ареста для сенатора Рауфа Арашукова. Как рассказали в Басманном суде, к ним направили ходатайство о "продлении меры пресечения" и рассмотрят его 26 марта текущего года.
Напомним, что задержали одного из самых молодых сенаторов России 30 января прямо во время заседания в Совете Федераций. 32-летнего сенатора от Карачаево-Черкесии обвиняют в участии в ОПГ, убийстве двух человек и давлении на свидетелей. На время расследования Рауфа Арашукова временно отстранили от занимаемой должности.
Тем временем, парламентарий жалуется, что в суд из Лефортово его возят в общем автозаке, похожем больше на "маленькую пыточную".
ИСТОЧНИК KP.RU