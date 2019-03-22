Арест для сенатора Арашукова просят продлить

СЕГОДНЯ 19:17 2019-03-22T19:17:56+03:00

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На рассмотрение суда Москвы из следственных органов поступило обращение с продлением срока ареста для сенатора Рауфа Арашукова. Как рассказали в Басманном суде, к ним направили ходатайство о "продлении меры пресечения" и рассмотрят его 26 марта текущего года.

Напомним, что задержали одного из самых молодых сенаторов России 30 января прямо во время заседания в Совете Федераций. 32-летнего сенатора от Карачаево-Черкесии обвиняют в участии в ОПГ, убийстве двух человек и давлении на свидетелей. На время расследования Рауфа Арашукова временно отстранили от занимаемой должности.

Тем временем, парламентарий жалуется, что в суд из Лефортово его возят в общем автозаке, похожем больше на "маленькую пыточную".

ИСТОЧНИК KP.RU