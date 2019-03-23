Полицейские спасли выпавшего из окна 2-летнего ребёнка в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-23T14:32:40+03:00

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В Северной Осетии наряд ДПС спас жизнь двухлетнему малышу, выпавшему из окна 4 этажа. Инцидент произошёл в столице республики.

— Ребёнок выжил благодаря счастливой случайности и расторопности сотрудников Госавтоинспекции, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России. — Увидев, как малыш выпал из окна, они тут же схватили ребёнка и на служебной машине домчали до ближайшей больницы. Ребёнка передали врачам, которые успели спасти ему жизнь.

При этом в медучреждении подчеркнули, что малыш получил серьёзнейшие повреждения. Если бы не расторопность полицейских — спасти ребёнка бы просто не успели. К счастью, всё обошлось. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Полицейские спасли двухлетнего малыша, выпавшего из окна 4-го этажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU