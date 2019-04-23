2019-04-23T16:35:46+03:00
Общество

В «Гармонии» завершился всероссийский турнир по дзюдо

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 16 регионов страны
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Больше всех золотых медалей завоевали ставропольские спортсмены.Больше всех золотых медалей завоевали ставропольские спортсмены.
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На базе спорткомплекса в жилом районе «Гармония»* близ Ставрополя завершились всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин. Турнир посвящен военнослужащим Вооруженных сил и Внутренних войск, сотрудникам Следственного комитета, ФСБ, МВД РФ, погибшим при исполнении служебного долга.

В соревнованиях, продлившихся два дня, приняли участие свыше 200 спортсменов из 16 российских регионов. Больше всех золотых медалей завоевали спортсмены из Ставропольского края. Так, на верхнюю ступень пьедестала поднялись три ставропольских спортсмена: Магомед Абдулкагиров, Михаил Косяшников и Эльдар Яхутлев.

Примечательно, что наш край входит в десятку регионов России, наиболее благоприятных для развития дзюдо. За последние годы значительно укрепилась материальная база. К примеру, в жилом районе «Гармония» в 9 км от Ставрополя в полную мощь функционирует современный спортивный комплекс, ставший базой подготовки ставропольских дзюдоистов.

*Наименование жилого района «Гармония» присвоено решением Думы Муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 29.10.2015 № 423.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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