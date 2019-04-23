В «Гармонии» завершился всероссийский турнир по дзюдо
На базе спорткомплекса в жилом районе «Гармония»* близ Ставрополя завершились всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин. Турнир посвящен военнослужащим Вооруженных сил и Внутренних войск, сотрудникам Следственного комитета, ФСБ, МВД РФ, погибшим при исполнении служебного долга.
В соревнованиях, продлившихся два дня, приняли участие свыше 200 спортсменов из 16 российских регионов. Больше всех золотых медалей завоевали спортсмены из Ставропольского края. Так, на верхнюю ступень пьедестала поднялись три ставропольских спортсмена: Магомед Абдулкагиров, Михаил Косяшников и Эльдар Яхутлев.
Примечательно, что наш край входит в десятку регионов России, наиболее благоприятных для развития дзюдо. За последние годы значительно укрепилась материальная база. К примеру, в жилом районе «Гармония» в 9 км от Ставрополя в полную мощь функционирует современный спортивный комплекс, ставший базой подготовки ставропольских дзюдоистов.
*Наименование жилого района «Гармония» присвоено решением Думы Муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 29.10.2015 № 423.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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