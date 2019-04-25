2019-04-25T18:43:16+03:00
Общество

С Днем Победы ессентучан поздравит диджей Грув

Музыкант исполнит «Семнадцать мгновений весны»
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Диджей Грув исполнит композиции из фильма «Семнадцать мгновений весны» и много советской, российской и зарубежной музыки.Диджей Грув исполнит композиции из фильма «Семнадцать мгновений весны» и много советской, российской и зарубежной музыки.
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Ессентуки готовятся масштабно отметить 74-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Запущены около 30 патриотических акций. В них принимают участие около 50 тысяч горожан. В городе чествуют ветеранов и тыловиков, проводят акции памяти, организуют военные уголки и экспозиции. В цвета победы одет и город: баннеры, остановки, украшена главная городская сцена и Театральная площадь, где пройдут победные мероприятия, идет высадка цветов на клумбах города.

Старт главным мероприятиям будет дан 4 мая - этот день начнется с Крестного хода в Курортном парке, в 11 часов на озере стартует фестиваль Автозвук. Наряду с этим в школах города пройдет большое количество встреч, акций, уроков мужества, всевозможных конкурсов и концертов. Ветеранов навестят тимуровцы. Также ессентучан ждут авиашоу, легкоатлетический забег, состязания футболистов команд городов-героев, бал Победы и многое другое.

Оставшиеся недели городские службы по благоустройству посвятят тщательной уборке города, дорожным работам, покраске бордюров, озеленению, нанесению разметки. Ессентуки, начиная от въезда в город, будут украшать 35 баннеров, большие растяжки разместят на гостинице «Маяк» и кинотеатре «Дружба».

Главные мероприятия на площади начнутся вечером, сеанс «Кино под открытым небом» сменит большой праздничный концерт. В 19.00 начнется выступление двух кавергрупп, в 20.00 на сцене выступит Астраханский ансамбль песни и танца, ну а в с 21.00 праздничную полуторачасовую программу начнет диджей Грув. Известный музыкант исполнит композиции из фильма «Семнадцать мгновений весны» и много советской, российской и зарубежной музыки. В 22.00 1- й сет выступения прервется салютом и продолжится до 22.40. В этот день будет продлена работа городского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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