В Железноводске после пожара введен режим ЧС

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-06T08:49:44+03:00

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Администрация города Железноводска на Ставрополье ввела в городе режим ЧС из-за пожара в многоэтажном доме, который был вызван взрывом бытового газа. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

- В Железноводске сегодня ночью в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв бытового газа. По оперативной информации погибших нет. В Железноводске введён режим ЧС, - написал Моисеев. - Жителей подъезда, пострадавшего от пожара, расселят в муниципальные гостиницы, обеспечат горячим питанием.

Ранее сообщалось о возгорании на первом и втором этажах девятиэтажного жилого дома в Железноводске. Эвакуированы более 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU