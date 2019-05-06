В Железноводске после пожара введен режим ЧС
Администрация города Железноводска на Ставрополье ввела в городе режим ЧС из-за пожара в многоэтажном доме, который был вызван взрывом бытового газа. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
- В Железноводске сегодня ночью в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв бытового газа. По оперативной информации погибших нет. В Железноводске введён режим ЧС, - написал Моисеев. - Жителей подъезда, пострадавшего от пожара, расселят в муниципальные гостиницы, обеспечат горячим питанием.
Ранее сообщалось о возгорании на первом и втором этажах девятиэтажного жилого дома в Железноводске. Эвакуированы более 50 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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