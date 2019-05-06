2019-05-06T20:19:40+03:00
Происшествия

Власти назвали причину взрыва в многоэтажке Железноводска

В ЧП погиб один человек и 17 - пострадали
Евгения СОКОРЕВА
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Как сообщают в пресс-службе губернатора Ставропольского края, взрыв в многоквартирном доме Железноводска на улице Энгельса, 43 произошел из-за хлопка газовоздушной смеси. Предположительно, в одной из квартир находился газовый баллон.

- Точные обстоятельства установит следствие. В связи с этим губернатор призвал воздержаться от тиражирования слухов по поводу причины пожара, - добавили представители главы Ставрополья Владимира Владимирова.

В ведомстве также рассказали, что эвакуированных из многоэтажки около 70 жителей уже разместили у друзей и родственников. Еще 4 человека будут пока жить в пунктах временного размещения. Обещанную денежную помощь всем пострадавшим, включая жильцов соседних домов, у которых в квартирах выбило оконные стекла, окажут уже сейчас:

- Первые выплаты пострадавшим в размере 10 тысяч рублей должны начаться уже вечером 6 мая. Составление списков получателей координируется администрацией Железноводска, - добавили в пресс-службе губернатора.

Кроме того, из резервного фонда планируется направить еще по 50 и 100 тысяч рублей на человека в зависимости от полной или частичной утраты имущества.

Напомним, ЧП произошло ночью 6 мая. В результате хлопка и начавшегося после пожара в многоэтажке Железноводска пострадали 17 человек. Также поступила информация об обнаружении тела одного погибшего. Его личность устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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