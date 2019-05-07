СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-07T12:36:47+03:00

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30 апреля 2019 год, Ставрополь, - Фестиваль военного кино состоится 9 мая в Молодежном пространстве «Лофт» (ул. Ленина, 251). Для всех желающих вход свободный на показы советских кинолент: «Горячий снег» и «Баллада о солдате».

После каждого кинопоказа состоится лекция о событиях Великой Отечественной войны с участием краевых историков. Для самых маленьких посетителей сеанса организаторы приготовят приятные сюрпризы и подарки. Аналогичные кинофестивали состоятся в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Владикавказе.

Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка: «Ничто так не влияет на эмоции и сознание человека, как хороший фильм. В современном кинематографе мы часто встречаемся со свободной интерпретацией событий Великой Отечественной войны. На фестивале военного кино «Искусство помнить» будут показаны фильмы, которые снимали режиссёры и играли актеры, прошедшие войну. Сбербанк зарождает новую традицию. Наш проект с помощью фильмов и лекций дает возможность узнать настоящую историю войны. Мы ожидаем, что молодое поколение заинтересуется фестивалем. Важно, чтобы подвиги наших героев не стирались из памяти поколений».

Расписание киносеансов в Ставрополе: 12:30-14:40 Показ кинофильма "Горячий снег" + лекция 16:30-18:30 Показ кинофильма "Баллада о солдате" + лекция ### С

Сбербанк организует фестиваль военного кино «Искусство помнить»

ИСТОЧНИК KP.RU