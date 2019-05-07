2019-05-07T16:08:50+03:00
Общество

Ставропольский министр записал недвижимость в Канаде на детей

А ставропольский депутат задекларировал на ребенка особняк
Евгения СОКОРЕВА
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Министр имущественных отношений Ставропольского края Алексей Газаров задекларировал на детей недвижимость за границей. Из документа о сведениях о доходах и собственности следует, что на двух из четырех его несовершеннолетних детей записан дом размером 160 кв.м. в Канаде.

Михаил Афанасов, представляющий Ставрополье в Совфеде, тоже указал в декларации, что у его несовершеннолетнего ребенка есть свой дом (331 кв.м.), полквартиры (55 кв.м.), дом в пользовании (200 кв.м.) и даже доход в размере 126 тысяч рублей.

У ставропольского депутата Анатолия Жданова на не достигших совершеннолетия детей оформлены: земля 1,1 тысяч кв.м., дом площадью 101 кв.м. и 46 тысяч дохода - у одного ребенка, участок 930 кв.м. и дом размером 51 кв.м. - у другого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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