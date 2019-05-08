2019-05-08T10:12:58+03:00
Общество

Виталий Иванов войдет в состав Координационного совещания при Полпреде Президента РФ в СКФО

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В Пятигорске полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов обсудили развитие электроэнергетики округа.

В совещании также принял участие заместитель главы «Россетей» по делам Северного Кавказа, генеральный директор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов. Участники встречи рассмотрели комплекс вопросов, решение которых имеет большое значение для работы электросетевого комплекса СКФО.

Представитель Главы государства поддержал усилия федеральных органов власти, руководства крупнейшей электроэнергетической компании страны, направленные на обеспечение надежного и качественного электроснабжения каждого потребителя Северного Кавказа. - Устойчивое функционирование энергетики региона является важнейшим условием стабильного социально-экономического развития всех субъектов округа, - подчеркнул Александр Матовников.

В рамках встречи принято решение о создании межведомственной рабочей группы с участием предприятия «Россети» и ФСПП России в целях урегулирования ряда вопросов электроэнергетического комплекса СКФО. Кроме того, запланировано включение генерального директора МРСК Северного Кавказа Виталия Иванова в состав участников Координационного совещания при полномочном представителе Президента РФ в СКФО по вопросам обеспечения энергетической безопасности регионов округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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