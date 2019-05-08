2019-05-08T11:29:39+03:00
Общество

ВТБ снизил ставки по автокредитам

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ВТБ изменил условия программы кредитования автомобилей премиум-класса. В рамках предложения «АвтоПривилегия» минимальная ставка теперь составляет от 8,5% годовых.

Специальные условия в рамках программы доступны клиентам, приобретающим новый автомобиль стоимостью от 1,5 млн рублей, при получении следующих дисконтов банка: 3,5 п.п. при добровольном страховании жизни, 1 п.п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель» и 1 п.п. при оформлении полиса ВместоКАСКО.

Программа распространяется на покупку новых автомобилей иностранного производства стоимостью от 1 млн рублей. Получение кредита возможно по двум документам и без справки о доходах. В рамках предложения предоставляется возможность дополнительно снизить ежемесячные взносы за счёт оформления кредита с остаточным платежом.

«АвтоПривилегия» позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 800 тыс. до 7 млн рублей. Они выдаются сроком от года до семи лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля.

Дополнительно приобретаемая карта «Автолюбитель» позволяет клиентам банка получать 10% кешбэк на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси. Также доступна услуга «Помощь на дороге»: техническая или юридическая консультация по телефону, услуга запуска двигателя, замена поврежденных колес, подвоз топлива, вскрытие автомобиля и др. При эвакуации с места ДТП или поломке клиенту предоставляется такси. Доступна услуга аварийного комиссара (оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи при оформлении документов).

ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования. По итогам первого квартала 2019 г. банк увеличил объем бизнеса на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По программам автокредитования было заключено более 23 тыс. сделок на общую сумму 17 млрд рублей. Объем портфеля на 1 апреля составил 113 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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