2019-05-10T09:53:07+03:00
Общество

Погода в Ставрополе на сегодня, 10 мая: распогодится, но не потеплеет

Погода в Ставрополе на сегодня, 10 мая, будет освежающей
Анна ЕГОРОВА
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Погода в Ставрополе сегодня, 10 мая, будет прохладнойПогода в Ставрополе сегодня, 10 мая, будет прохладнойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Не по-весеннему прохладной выдалась погода в Ставрополе сегодня, 10 мая 2019 года. Все утро в краевой столице будет срываться дождь, температура не превысит +8...+10 градусов.

После полудня выглянет солнце, осадков больше не ожидается, но усилится ветер до 4-6 м/с, порывами до 7-9 м/с.

В обед потеплеет до +13...+15 градусов, ветер не стихнет. Успокоится он только после шести вечера.

Ночью будет ясно и безветренно, температура вновь опустится до +8...+10 градусов. Зато уже на следующий день воздух прогреется до +20.

Подробный прогноз погоды на май в Ставрополе смотрите по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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