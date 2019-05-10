Двое ставропольцев погибли, протаранив дерево

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-10T15:32:09+03:00

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10 мая 2019 года около шести часов утра в Ставропольском крае произошло страшное ДТП - «девятка» влетела в дерево на обочине трассы «Преградное - Тахта - Ипатово». Все, что осталось от легковушки - груда металла. Восстановлению автомобиль не подлежит. Шансов выжить в такой аварии просто не было. Медикам, приехавшим на место трагедии, оставалось только констатировать смерть 23-летнего водителя и его 36-летнего пассажира.

Данных экспертизы, которая ответит, были ли погибшие мужчины трезвы, пока нет. Но, как уточнили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Управления ГИБДД по Ставропольскому краю, уже понятно, что скорость для движения была выбрана небезопасная.

На 66 км дороги, где случилась авария, работают наряды ДПС.

Тем временем, полиция продолжает выяснять обстоятельства другой аварии - на трассе «Кавказ» в Минераловодском городском округе фургон сбил дорожника.

ИСТОЧНИК KP.RU