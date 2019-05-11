2019-05-11T18:48:11+03:00
Общество

Работа над ошибками

Уточняем сведения о доходах депутатов Госдумы от Ставрополья
Евгения СОКОРЕВА
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В материале «Элитные авто и особняк площадью в 12 двухкомнатных квартир: что задекларировали депутаты Госдумы от Ставрополья» были допущены ошибки.

Согласно декларации, в 2018 году доход супруги депутата Алексея Лавриненко составил 205,5 тысяч рублей.

Алексею Лавриненко принадлежит доля 16,9/10333 от участков сельскохозяйственного назначения.

Приносим свои извинения за допущенную неточность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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