Работа над ошибками
Уточняем сведения о доходах депутатов Госдумы от Ставрополья
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В материале «Элитные авто и особняк площадью в 12 двухкомнатных квартир: что задекларировали депутаты Госдумы от Ставрополья» были допущены ошибки.
Согласно декларации, в 2018 году доход супруги депутата Алексея Лавриненко составил 205,5 тысяч рублей.
Алексею Лавриненко принадлежит доля 16,9/10333 от участков сельскохозяйственного назначения.
Приносим свои извинения за допущенную неточность.
ИСТОЧНИК KP.RU