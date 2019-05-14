Умер бывший министр МВД Северной Осетии Артур Ахметханов

14 Май 14:55 2019-05-14T14:55:46+03:00

В последний год жизни он занимал пост вице-премьера Башкирии

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Скончался вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов, занимавший рекордный срок должность министра внутренних дел Северной Осетии.

Об этом в соцсети рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров:

- Ушел мой друг. Воин. Настоящий сын башкирского народа. Он тяжело болел. Бился до последнего, - написал он.

С октября 2018 года в должности вице-премьера Ахметханов отвечал за взаимодействие с МЧС, Госкомитетом по юстиции, Министерством молодежной политики и спорта.

Главой МВД Северной Осетии он был в 2008-2016 годах, что, по замечанию местных СМИ, стало рекордом. При Ахметханове в республике прогремели резонные задержания киллеров из банды Аслана Гагиева и ликвидация самой группировки, члены которой, напомним, убили мэра Владикавказа Виталия Караева.

До этого Артур Ахметханов занимал должности от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника Орджоникидзевского РУВД Уфы, возглавлял республиканское ГИБДД, а с 2005 по 2008 год работал заместителем министра, начальника службы милиции общественной безопасности МВД Башкирии.

Артур Ахметханов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другими государственными наградами.

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ИСТОЧНИК KP.RU