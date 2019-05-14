Из-за угрозы взрыва эвакуировали три школы в Кабардино-Балкарии
Здания проверяют полицейские
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В Нальчике после сигнала о возможном минировании эвакуировали три школы. В экстренных службах Кабардино-Балкарии сообщают, что из зданий вывели учителей и учеников, и сейчас на местах работают полицейские.
- Сообщение об угрозе взрыва поступило во вторник 14 мая. Школы обследуют на наличие взрывного устройства, - сказали спасатели.
Накануне, напомним, волна ложного минирования прокатилась по городам Ставрополья и в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU