2019-05-14T18:04:55+03:00
Происшествия

Из-за угрозы взрыва эвакуировали три школы в Кабардино-Балкарии

Здания проверяют полицейские
Евгения СОКОРЕВА
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В Нальчике после сигнала о возможном минировании эвакуировали три школы. В экстренных службах Кабардино-Балкарии сообщают, что из зданий вывели учителей и учеников, и сейчас на местах работают полицейские.

- Сообщение об угрозе взрыва поступило во вторник 14 мая. Школы обследуют на наличие взрывного устройства, - сказали спасатели.

Накануне, напомним, волна ложного минирования прокатилась по городам Ставрополья и в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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