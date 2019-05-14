Во Владикавказе эвакуировали посетителей крупных ТЦ

14 Май 19:48 2019-05-14T19:48:11+03:00

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Массовая эвакуация из-за угрозы взрывов прошла и в столице Северной Осетии. В правоохранительных органах республики и экстренных службах региона передают, что сообщения о минировании поступили сегодня, 14 мая.

- Во Владикавказе проходит эвакуация людей из торговых центров "Цум", "Алания Молл", "Вертикаль", "Поиск", "Метро", "Глобус", "Столица", - говорят правоохранители.

На месте работают полицейские. Пока информации, подтверждающей обнаружение взрывных устройств, не поступало.

Сегодня также эвакуировали три школы в Нальчике.

ИСТОЧНИК KP.RU