Во Владикавказе эвакуировали посетителей крупных ТЦ
Поступили звонки о минировании
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Массовая эвакуация из-за угрозы взрывов прошла и в столице Северной Осетии. В правоохранительных органах республики и экстренных службах региона передают, что сообщения о минировании поступили сегодня, 14 мая.
- Во Владикавказе проходит эвакуация людей из торговых центров "Цум", "Алания Молл", "Вертикаль", "Поиск", "Метро", "Глобус", "Столица", - говорят правоохранители.
На месте работают полицейские. Пока информации, подтверждающей обнаружение взрывных устройств, не поступало.
Сегодня также эвакуировали три школы в Нальчике.
ИСТОЧНИК KP.RU