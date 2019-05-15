Пиротехническое шоу в Ессентуках пройдет на площади в 35 га

15 Май 16:27 2019-05-15T16:27:41+03:00

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До фестиваля пиротехнического искусства «PyroFivePeaks 2019» в Ессентуках осталось чуть больше недели. Именно поэтому на аэродромной площадке в 35 гектаров ведутся полномасштабные работы. Сейчас монтируются фудкорты, благоустраиваются парковочные места для легкового транспорта и автобусов.

Главная задача организаторов - обеспечить комфорт многочисленных зрителей, которых в эти праздничные дни ожидается более 60 тысяч человек. Фестивальная программа стартует с 11 утра, в это же время будут работать и детские аттракционы. По словам организаторов, в Ессентуках развернется 19 бесплатных локаций для малышей и ребят постарше.

- Тематически выступления будут разделены на три блока: 24 мая начнут выступать российские мастера фейерверков. Три команды покажут свое владение профессией пиротехники. Программа продлится до 22.00. В субботу 25 мая выступят участники чемпионата из стран СНГ. Зарубежные гости ожидаются и в воскресенье 26 мая - это китайские, испанские, болгарские профи, - рассказала Алексей Макаров, представитель команды организаторов.

Самая яркая часть шоу будет начинаться с 20.30 и 21.00. Уникальные пиротехнические представления организаторы планируют чередовать с музыкальными номерами. Церемония награждения начнется в Ессентуках 26 мая в 22.00, победителей ждут призы и зрительское признание.

ИСТОЧНИК KP.RU