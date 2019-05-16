16-летняя ставропольчанка дважды совершила ограбление

СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-16T11:04:07+03:00

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В Ставропольском крае по сатье "грабеж" завели уголовное дело на 16-летнюю девушку. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР региона, подросток дважды, угрожая избиением, ограбила 17-летнюю подругу. Все произошло в станице Константиновской.

- По данным следствия, в марте текущего года подозреваемая дважды, угрожая избиением, забрала у своей 17-летней знакомой золотые украшения на общую сумму свыше 30 тысяч рублей. Серьги и кольца подозреваемая сдала в ломбард, а деньги потратила на собственные нужды, - прокомментировали в ведомстве.

Проводятся процессуальные действия. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU