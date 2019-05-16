2019-05-16T11:37:30+03:00
Общество

Ессентукские водолазы обследовали дно городского озера

Город-курорт готовится к открытию купального сезона
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Ессентукское озеро готово к приему отдыхающих.Ессентукское озеро готово к приему отдыхающих.
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За 2 недели до прихода лета озеро Ессентуков готово к приему отдыхающих. Сам купальный сезон по традиции открывается 1 июня, но весь объем работ уже выполнен.

В ноябре прошлого года водоем был очищен от мусора, сегодня водолазы ПАСС СК по городу Ессентуки заканчивают обследование дна - это обязательное требование МЧС. Как рассказал директор МАУК «Аттракцион» Владимир Паюл, уже заключены договоры на охрану, присутствие спасателей. Положительное подтверждение экспертов о составе воды уже получено. Территория обработана от клещей, покос травы вокруг водоема проходит уже второй раз.

Осенью 2018 года подземные коммуникации озера прошли серьезную техническую реконструкцию. Был отремонтирован донный выпуск шлюзов. Главный сбросной шлюз был заново забетонирован. Было спущено около 400 тыс кубометров воды. Сам водоем занимает площадь 19 га.

Ессентукское озеро действует в круглогодичном режиме, но самое активное время начинается летом. Как обещают работники озера, культурная программа этого сезона будет насыщенной и увлекательной. Торжественное открытие пройдет 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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