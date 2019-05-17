2019-05-17T11:54:32+03:00
Общество

Командир "Терека" прокомментировал свое включение в санкционный список США

Абузайд Висмурадов назвал их смешными
Михаил ЮЖНЫЙ
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Рамзан Кадыров и Абузайд Висмурадов. Фото: InstagramРамзан Кадыров и Абузайд Висмурадов. Фото: Instagram
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Командир чеченского отряда СОБР "Терек" Абузайд Висмурадов (он же - начальник личной охраны Рамзана Кадырова) прокомментировал свое недавнее включение в санкционный список США.

- Если этот список полностью состоит из врагов Америки, то считаю только честью свое нахождение в нем — рассказал Висмурадов в интервью чеченскому телеканалу ЧГТРК. - На меня уже однажды распространились смешные санкции со стороны США. Вот, например, моя страница в Instagram была заблокирована.

В четверг Минфин США расширил санкционный список, добавив туда еще пять россиян, в том числе, приближенных Рамзана Кадырова, а также и бойцов СОБР "Терек". Всех их обвиняют "в нарушениях прав человека и пытках".

ИСТОЧНИК KP.RU

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