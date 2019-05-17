Командир "Терека" прокомментировал свое включение в санкционный список США
Командир чеченского отряда СОБР "Терек" Абузайд Висмурадов (он же - начальник личной охраны Рамзана Кадырова) прокомментировал свое недавнее включение в санкционный список США.
- Если этот список полностью состоит из врагов Америки, то считаю только честью свое нахождение в нем — рассказал Висмурадов в интервью чеченскому телеканалу ЧГТРК. - На меня уже однажды распространились смешные санкции со стороны США. Вот, например, моя страница в Instagram была заблокирована.
В четверг Минфин США расширил санкционный список, добавив туда еще пять россиян, в том числе, приближенных Рамзана Кадырова, а также и бойцов СОБР "Терек". Всех их обвиняют "в нарушениях прав человека и пытках".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»