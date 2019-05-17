2019-05-17T17:27:54+03:00
Происшествия

Арестован житель Северной Осетии, пожертвовавший 50 миллионов террористам из ИГ*

Сам подозреваемый утверждает, что помогал африканским детям
Андрей ЗОБОВ
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Фото: оперативная съемка ФСБ РФФото: оперативная съемка ФСБ РФ
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В пятницу Черёмушкинский суд Москвы арестовал уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, подозреваемого в финансированнии международной террористической организации «Исламское государство» на 50 миллионов рублей. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе суда.

— Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать для Георгия Гуева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — постановила судья.

Напомним, что уроженца Северной Осетии подозревают в крупном финансировании ИГ*. ФСБ сообщала, что с 2015 года подозреваемый перевёл на принадлежавшие сирийским боевикам карты порядка 50 миллионов рублей. Конкретным адресатом, по данным ведомства, стал основатель исламского фонда «Мухаджирун» Исраил Ахмеднабиев. К слову, он объявлен в международный розыск за пособничество террористам, его условный позывной — Абу Умар Саситлинский. По этим фактам было возбуждено уголовное дело по статье «финансирование терроризма».

Задержание подозреваемого в причастности к финансированию терроризма.

— В дальнейшем указанные средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера, — сообщили «КП» в пресс-службе СК РФ.

Сам подозреваемый отказывается признавать свою вину. По словам Гуева и его адвоката, мужчина переводил средства на благотворительность, пытаясь помочь африканским детям. Кроме того, защитник заявляет, что речь идёт о гораздо более скромной сумме в 150 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Поэтому Гуев останется в СИЗО как минимум до 13 июля.

*ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация

КСТАТИ

В Москве задержали жителя Северной Осетии, который пожертвовал боевикам ИГИЛ* 50 млн рублей

В Москве силовики задержали 26-летнего жителя Северной Осетии по подозрению в содействии террористической деятельности. Деньги тратили на подготовку терактов и покупку оружия (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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