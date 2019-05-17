Общественная палата РФ поможет Северной Осетии развивать туризм

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-17T17:38:39+03:00

Валерий Фадеев и Вячеслав Битаров на встрече во Владикавказе. Фото пресс-службы главы РСО -А.

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С 16 по 17 мая в столице РСО - Алания проходил форум Общественной палаты России «Сообщество». Тема форума - развитие туризма.

- Северная Осетия неслучайно стала главной площадкой форума «Сообщество»: развитие туризма в республике имеет большой потенциал, и на сегодняшний день региональная власть уделяет этому большое внимание. Здесь большое количество достопримечательностей мирового уровня. Очень часто, выезжая за границу, я рассказываю коллегам о Городе мертвых в Даргавском ущелье. Они прибывают в изумлении. И по итогам форума Общественная палата будет стараться внести свой вклад в развитие туризма Северной Осетии, - отметил Валерий Фадеев.

Вячеслав Битаров поблагодарил секретаря Общественной палаты РФ за оказанное доверие. Он подчеркнул, что туристический потенциал Северной Осетии огромен, и руководство республики делает все, чтобы реализовать его максимально эффективно.

Выступивший на форуме председатель Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв отметил, что Северная Осетия своевременно и в полном объеме осваивает финансовые средства, выделяемые в рамках федеральных целевых программ.

- Северная Осетия характеризуется самой высокой финансовой дисциплиной. Это значимый фактор в пользу того, чтобы говорить о развитии внутреннего туризма с точки зрения безопасности, географии и культуры. Конечно, регион имеет большие шансы на выделение и финансирование ряда спортивных объектов, тем более знаю, что в ведомство поступили запросы и заявки на их строительство. Мы поддержим Вячеслава Битарова лично и всех, кто в этом направлении работает, - пообещал Дегтярёв.

А Валерий Фадеев заверил, что содействие окажет и Общественная палата РФ.

- Есть конкретные проблемы инвестиций в туристическую отрасль Северной Осетии, и о них естественно знают в московских профильных министерствах. Данным мероприятием мы дали дополнительный толчок, обсудив это публично. Очень важно, когда проблемы озвучиваются в таком формате, ведь потом чиновникам трудно бывает отступить и отказаться от своих слов, - сказал он. - В частности - это развитие инфраструктуры и строительство дорог. Без помощи федеральных органов власти реализовать проекты, которые представляет регион в сфере туристско-рекреационного комплекса невозможно, и Общественная палата РФ гарантирует необходимое содействие в этих вопросах. При условии реализации программных мероприятий комплекс способен стать одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики региона.

ИСТОЧНИК KP.RU