Дагестанский депутат арестован по делу о махинациях на 370 миллионов

СЕГОДНЯ 19:55 2019-05-24T19:55:18+03:00

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Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца депутата Народного собрания Республики Дагестан Фикрета Раджабова, подозреваемого в причастности к преступной группировке, торговавшей государственной землёй.

— Решением суда депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов арестован на два месяца, до 22 июля 2019 года, — сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных структурах региона.

Напомним, что в среду и в четверг в Дагестане прошли масштабные обыски и задержания чиновников. По данным следственного управления СКР в регионе, чиновники Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданские лица создали преступное сообщество, подделывавшее документы и торговавшее государственными землями. Ущерб, нанесённый деятельностью банды чиновников, оценивается в 370 миллионов рублей.

При этом во время обысков у фигурантов было обнаружено около 300 объектов недвижимости, стоимостью более 20 миллиардов рублей. Сейчас следователи подали ходатайство об аресте собственности до окончания расследования.

Глава созданной около 20 лет назад преступной империи успел бежать. Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов скрылся в неизвестном направлении.

Расследование уголовного дела продолжается.

СПРАВКА «КП»

Раджабов с 2007 года является депутатом парламента Дагестана от партии «Единая Россия». Возглавляет комитет по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. С 1998 по 2007 годы — начальник юридического управления администрации Махачкалы. Заслуженный юрист Республики Дагестан.

КСТАТИ

У задержанных дагестанских чиновников нашли имущество на 20 миллиардов

Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй. По данным Следственного комитета, при обысках у них обнаружили 300 объектов недвижимого имущества, оцененных примерно в 20 миллиардов рублей (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU