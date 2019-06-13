Отжавшемуся 4445 раз 6-летнему россиянину подарили квартиру, велосипед и смартфон

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-13T14:27:42+03:00

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Шестилетний россиянин, установивший мировой рекорд по отжиманиям, получил ключи от квартиры, велосипед и смартфон. Ибрагим Льянов из Ингушетии за один подход смог отжаться 4445 раз.

Самым расточительным поклонником таланта юного силача стал директор спортивного клуба «Чингиз» Джабраил Барахоев. Он встретился с семьёй и тренером юного ингушского «Шварценеггера», подарив родственникам ключи, а наставнику Адаму Гагиеву — 50 тысяч рублей в качестве поощрительного приза за поразительные успех протеже.

Своим вниманием рекорд не обошёл и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он подарил Ибрагиму велосипед и смартфон.

Ибрагим с ключами от новой квартирыФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что мировой рекорд был установлен 10 июня на 100-метровой «Башне согласия» в столице Ингушетии — Магасе. Регистрировал достижение главный эксперт Книги рекордов России в категории «Фитнес» Андрей Лобков.

При этом мальчику удалось невиданное — он установил сразу два мировых рекорда. Первый — сделал 3720 повторений за два часа. Второй — 4445 отжиманий за один подход.

Идти на рекорд мальчика вдохновил отец, услышавший о чеченском силаче Рахиме Куриеве. Его максимум — 4105 повторений. Увидев, что его сын может больше, мужчина подал заявку в книгу России.

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ИСТОЧНИК KP.RU