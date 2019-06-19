Развитие электроэнергетики Карачаево-Черкесии обсудили Рашид Темрезов и глава РусГидро

СЕГОДНЯ 17:01 2019-06-19T17:01:01+03:00

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Сегодня в Карачаево-Черкесию прошла двухсторонняя встреча председателя правления - генерального директора ПАО «РусГидро» Николая Шульгинова с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

На встрече обсуждались вопросы развития электроэнергетики КЧР и реализации ранее достигнутых соглашений. Как отметил Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесия и «РусГидро» - давние партнеры, в рамках сотрудничества на территории региона были возведены важные объекты.

Открыта Зеленчукская ГЭС ГАЭС - первый в России объект, производящий электроэнергию в круглосуточном режиме. Готова к запуску в эксплуатацию малая гидроэлектростанция на реке Большой Зеленчук. Начнется строительство еще двух малых Красногорских ГЭС суммарной мощностью около 50 МВт. Кроме того, компания активно участвует в социально-экономической жизни Карачаево-Черкесии, в благотворительных программах.

Рашид Темрезов поблагодарил Николая Шульгинова и команду РусГидро за активную инвестиционную деятельность на территории региона.

- Карачаево-Черкесия обладает большим гидроэнергетическим потенциалом. Развитие малой гидроэнергетики - это очень важное направление для нашего региона, которое имеет не только экономическое значение, но и социальное, - сказал Темрезов.

Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по развитию энергосистемы республики путем строительства новых объектов гидроэнергетики и об участии компании в решении важных для республики социальных вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU