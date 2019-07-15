Сбербанк выдал первый на Юге России онлайн-кредит малому бизнесу

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-15T17:44:24+03:00

Время с момента подачи заявки до зачисления денег на счет получателя составило три часа

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Сбербанк открывает компаниям малого бизнеса возможность получить кредит онлайн без визита в банк. Первую подобную операцию совершил индивидуальный предприниматель из ст. Ленинградской Краснодарского края. Весь процесс занял три часа: от подачи заявки в интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» до зачисления денежных средств получателю.

Подать заявку и получить кредит онлайн могут индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в «Сбербанк Бизнес Онлайн» (при этом не обязательно быть клиентом Сбербанка). Система сама рассчитывает доступный кредитный лимит для пользователя, после чего ему направляется специальное предложение.

Если предприниматель ни разу не брал кредит в Сбербанке, то максимальная сумма одобрения составит 1 млн рублей. При наличии кредитной истории в Сбербанке максимальный размер кредитного предложения для предприятий малого бизнеса может достигать 10 млн рублей.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

- Развитие продуктов для малого и микробизнеса является одним из приоритетных направлений для Сбербанка. Мы хотим создать вокруг клиента экосистему, которая освободила бы его от решения всех организационно-расчетных задач. Чтобы предприниматель мог сосредоточиться именно на своём бизнесе. Онлайн-выдача позволяет не только дистанционно подать заявку, но и не приходить в банк для подписания кредитной документации.

Станислав Бирюк, индивидуальный предприниматель:

- Я давно клиент Сбербанка. Раньше чтобы получить кредит для бизнеса приходилось ходить в отделение. Теперь достаточно подать заявку в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Деньги поступают на счет быстро, буквально через 2 часа. Когда дефицит времени это особенно актуально и удобно. Помимо кредита, представители малого бизнеса могут онлайн оформить кредитную бизнес-карту.

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ИСТОЧНИК KP.RU