Землетрясение произошло в море рядом с Махачкалой

СЕГОДНЯ 20:09 2019-07-15T20:09:43+03:00

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В Каспийском море, неподалёку от столицы Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС республики.

— О сейсмособытии сообщил Дагестанский филиал геофизической службы РАН. Землетрясение произошло в 10:22 по мск на глубине 3 км. Эпицентр находился в 70 километрах от Махачкалы, в акватории Каспийского моря. Магнитуда — 3,6 баллов. Жалоб и звонков от населения не поступало, — говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая и начале июля на территории республики произошёл ряд землетрясений разной силы. Магнитуда самого серьёзного составила 4,5 балла. В нескольких населённых пунктах пострадали школы, детсады и дома — где-то просто осыпалась штукатурка, где-то появились трещины в стенах. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU