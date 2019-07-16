После аварии с самолетом в Чечне остаются без света 4 тысячи человек
Работы по восстановлению энергосообщения идут
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В Чечне четыре тысячи человек остались без света. Причиной стало крушения легкомоторного самолета, который задел провода высоковольтной линии напряжения 35 кВ. Без электричества остаются четыре села Шелковского района: Новощедринская, Старощедринская, Привольное и Червленная-Узловая.
Напомним, в Чечне пять человек пострадали от падения самолета на жилой дом. Врачи госпитализировали двух участников аварии: пилота и жительницу. Остальные ограничились шоком.
ИСТОЧНИК KP.RU