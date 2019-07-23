В Северной Осетии создадут рабочую группу для сокращения задолженности за газ

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-23T17:21:40+03:00

Об этом договорились ООО «Газпром межрегионгаз» и власти республики

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Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и глава РСО - Алания Вячеслав Битаров приняли решение о формировании рабочей группы по созданию эффективной системы работы теплоснабжающих предприятий региона (ТСО), чтобы сократить просроченную задолженность за потребленный газ и укрепить платежную дисциплину поставщиков тепла.

На совещании, участие в котором приняли представители Группы «Газпром межрегионгаз», органов власти и муниципалитетов республики, было озвучено, что растущая задолженность ТСО за поставленный газ является одной из серьезных проблем. В частности, задолженность только одного ОАО «Владикавказские тепловые сети» в размере 1,9 млрд рублей составляет более половины общей дебиторской задолженности потребителей республики за голубое топливо.

- Чтобы газораспределительная организация могла обеспечить безопасность газоснабжения и нести бремя расходов на эксплуатацию газораспределительной системы, необходимо, как минимум, обеспечить положительную динамику погашения задолженностью за природный газ, - подчеркнул Сергей Густов.

Было отмечено, что в ближайшее время необходимо проанализировать размеры действующих тарифов и нормативов на тепловую энергию и в случае их недостаточности обеспечить привлечение средств федерального бюджета для компенсации выпадающих доходов.

Участники встречи в целом обсудили комплекс мер по укреплению платежной дисциплины и снижению потерь газа в республике, указав на положительную динамику платежей бюджетных потребителей вследствие конструктивного взаимодействия поставщика газа и руководства республики. Был затронут и вопрос обеспечения безопасной транспортировки газа, в частности решения проблемы бесхозяйных газопроводов.

- Бесхозяйные трубы с природным газом – опасная вещь. Их обязательно надо передавать газораспределительной организации или оформлять в муниципальную собственность и заключать договор на обслуживание со специализированной организацией, - отметил Сергей Густов.

Другой важный вопрос обеспечения безопасного газоснабжения - заключение населением договоров на техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в соответствии с действующим законодательством. Руководители газовой компании подчеркнули, что к этой работе необходимо привлекать муниципальные органы власти.

ИСТОЧНИК KP.RU