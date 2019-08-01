Сбербанк впервые провел тренировки инкассаторов и сотрудников службы охраны с использованием VR-технологий

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-01T15:48:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в России празднуется 80-летие образования службы инкассации. А накануне Сбербанк впервые провел общероссийские корпоративные соревнования с использованием VR-технологий среди подразделений инкассации и службы охраны банка по практической стрельбе. Уникальный VR-тренажер, использованный в ходе соревнований, - собственная разработка Лаборатории виртуальной и дополненной реальности и Службы инкассации Сбербанка. Команда Юго-Западного банка заняла на соревнованиях второе место!

Благодаря инновационной технологии VR-тренажер позволяет проводить ситуационные тренировки и имитировать стрельбу в условиях, максимально приближенных к реальным, а также проводить оценку действий сотрудников инкассации и охраны в многопользовательском режиме. При этом в ходе соревнований с использованием VR-технологий применяется оружие, по весу, механическим и баллистическим характеристикам соответствующих настоящему.

- Сотрудники Юго-Западного банка показали высокий уровень профессиональной подготовки, который позволил занять второе место на всероссийских соревнованиях, - прокомментировал Владимир Кравченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка. - Банк активно внедряет цифровые технологии в повседневную работу. Использование виртуальной реальности открывает новые возможности во многих сферах, в частности, тренировок и обучения сотрудников.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU