Владимир Путин приравнял дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий

СЕГОДНЯ 01:39 2019-08-03T01:39:29+03:00

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Лет 10 шли разговоры о том, что дагестанских ополченцев, защитивших республику от боевиков Басаева и Хаттаба в августе-сентябре 1999 года, нужно приравнять к ветеранам боевых действий. В 2011 году тему поднял Конституционный суд, в 2014-м вопрос прорабатывали депутаты Госдумы, а в 2018-м заняться проблемой пообещал Владимир Путин во время визита в Дагестан. В ходе Прямой линии-2019 20 июня президента вновь спросили о статусе ополченцев.

- Конституционный суд уже заявлял, что российское законодательство позволяет принять данное решение и на региональном уровне. Понятно, что в Дагестане нет таких денег. Но я вас полностью поддерживаю, решение надо принять, делается это не сложно, нужно просто добавить членов ополчения в уже существующий список в законе, что позволит сразу же приравнять их к ветеранам боевых действий, - ответил тогда Владимир Путин.

И вот 2 августа 2019 года соответствующие поправки были внесены в ФЗ «О ветеранах». Для того, чтобы пользоваться всеми положенными льготами (надбавки к пенсии, льготное налогообложение, бесплатные лекарства и т. д.), дагестанским ополченцам (а их в республике около 7000) нужно оформить ветеранское удостоверение. Выдаваться оно будет на основании решения правительства Дагестана.

Закон в новой редакции вступит в силу с 1 января 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/715727" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о статусе ополченцев.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU