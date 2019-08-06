Тащил прикованной к авто: измученную в КБР собаку увезут в Москву

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-06T10:45:51+03:00

Измывался над животным ее же хозяин [видео]

Изменить размер текста: A A

Волонтеры Кабардино-Балкарии нашли собаку, пережившую накануне пытку от местного жителя. Мужчина приковал ее к бамперу "Лады" и таскал по дороге, пока не вмешалась хрупкая учитель адыгского танца. Оказавшись под прицелом камеры, живодер отпустил несчастную. Животное бросились искать почти сразу, как соответствующий ролик попал в сеть.

Большие испуганные глаза поразили людейФото: СОЦСЕТИ

Клич бросили общественники. В момент подключились неравнодушные прохожие и проживающие в районе съемки. Испуганный до полусмерти пес, как затем выяснилось, спрятался между домами на Нарткалинском шоссе. Оттуда крепкие парни увезли его в место "передержки", где установили, что над девочкой породы "Алабай" издевался ее же хозяин, который собаку взял у знакомых на кошаре. Цепью он обернул ей шею, чтобы вернуть обратно. Мол, бросилась на мать.

При осмотре волонтеры едва не плакали, увидев стертые в кровь подушечки лап. Видимо, бедняжка бежала прикованной не один км.

Назвали "малышку" огромных размеров Глорией. Сейчас ее готовят к осмотру ветеринара, планируют сделать прививки и как следует откормить. Пристраивать в республике Глорию не станут.

Тащили прикованной к авто: волонтеры Москвы заберут несчастную собаку из КБР.

- Спасибо всем, кто так беспокоится, но собаке нужна социализация. Девочка очень крупная, и чтобы она снова не оказалась на улице, ее согласились принять волонтеры в Москве, - рассказали волонтеры Нальчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В КБР хрупкая девушка помешала до смерти загонять прикованного к авто пса

Мужчина тащил дворняжку по дороге, и никто не пытался его остановить [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU